Zwickauer Stadtarchiv: Der Umzug ist vollzogen

Zwickau
Es ist so weit: Ab Dienstag kann das Zwickauer Stadtarchiv in den neuen Räumlichkeiten vollumfänglich genutzt werden.
Der Umzug des Zwickauer Stadtarchives in die neuen, vollklimatisierten Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse in der Crimmitschauer Straße 1/1A ist vollzogen, und ab Dienstag ist die vollumfängliche Nutzung für den Besucherverkehr wieder möglich. In der Geschichte ist es erstmalig, dass dem Stadtarchiv ein eigenes, gut sichtbares und zentral...
