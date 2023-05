Zwickauer Straßenbahn: Sechs Monate Ersatzverkehr ab Montag

Die jeweils zweiten Bauabschnitte zweier Großprojekte der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) beginnen am Montag. Neben dem Individualverkehr ist damit nun auch der Linienverkehr im Bereich zwischen der Max-Pechstein-Straße und der Scheffelstraße in Zwickau von der Baumaßnahme betroffen, heißt es in einer Presseinformation. Darin heißt es...