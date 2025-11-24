Zwickauer Weihnachtsmarkt eröffnet: Das sind die schönsten Bilder

Am Montag vor dem ersten Advent und damit so früh wie selten hat in Zwickau der erste der großen Weihnachtsmärkte geöffnet. So lief der Auftakt.

Seit Montag 11 Uhr herrscht Trubel auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt - gegen die Mittagszeit noch verhalten. Aber mit dem Einbruch der Dunkelheit haben die Zwickauer die Beine in die Hand genommen und sind zu Tausenden auf den Hauptmarkt geströmt, um 18 Uhr bei der feierlichen Eröffnung durch das Jugendblasorchester dabei zu sein. Der Markt... Seit Montag 11 Uhr herrscht Trubel auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt - gegen die Mittagszeit noch verhalten. Aber mit dem Einbruch der Dunkelheit haben die Zwickauer die Beine in die Hand genommen und sind zu Tausenden auf den Hauptmarkt geströmt, um 18 Uhr bei der feierlichen Eröffnung durch das Jugendblasorchester dabei zu sein. Der Markt...