Ist nicht amtsmüde: Zwickaus OB Constance Arndt.
Ist nicht amtsmüde: Zwickaus OB Constance Arndt. Bild: Ralph Köhler
Ist nicht amtsmüde: Zwickaus OB Constance Arndt. Bild: Ralph Köhler
Ist nicht amtsmüde: Zwickaus OB Constance Arndt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickaus Oberbürgermeisterin Arndt strebt zweite Amtszeit an
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die nächste OB-Wahl findet im Herbst 2027 statt. „Ich habe noch einiges vor“, sagt die Rathauschefin – und nennt ein Beispiel.

Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) strebt eine zweite Amtszeit an. „Ich habe noch einiges vor“, sagte sie im Gespräch mit der „Freien Presse“. Als Beispiel nannte Arndt den Bau der Querspange, also der Straßenbahntrasse vom Hauptbahnhof zur Werdauer Straße. „Es würde mich sehr freuen, als OB die...
