Mit Ex-Profi bis ins Finale

Beim 21. Freiberger Hallenfußballturnier um den OB-Pokal gab es viele alte Bekannte und auch neue Gesichter zu sehen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 09.11.2016



Freiberg. Ronny Erfurt ist immer für eine Überraschung gut. Der Chef des Freiberger Ingenieurbüros Phase10, der mit seinem Fußball-Team Stammgast beim Hallenturnier um den Pokal des Freiberger Oberbürgermeisters ist, hatte mit Ronny Jank (Erzgebirge Aue) zuletzt immer einen Ex-Profi mit auf dem Feld und im vorigen Jahr Dynamo-Legende Frank Lippmann für ein paar Spiele als "Coach" eingeflogen. Bei der 21.Auflage des Turniers hatte sich Erfurt nun mit Jan Seifert einen langjährigen Bundesliga-Spieler als Verstärkung und zugleich als prominenten Gast der diesjährigen Veranstaltung geholt - der am Ende mithalf, das Team von Phase 10 bis ins Finale zu schießen.

"Das hat viel Spaß gemacht", sagt Jan Seifert, der 60-mal mit der SpVgg Unterhaching in der Bundesliga am Ball war und dabei fünf Tore erzielte. Insgesamt sechs Jahre (1998 bis 2004) spielte der gebürtige Brand-Erbisdorfer für die Münchner. CFC, SC Freiburg, FSV Zwickau, VfB Leipzig und Dynamo Dresden waren weitere Stationen seiner langen Karriere, zu der auch ein Europacup-Spiel (mit dem FC Karl-Marx-Stadt gegen Boavista Porto) gehört.

Jetzt leitet der 48-Jährige das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden und kehrte am Sonnabend sozusagen in seine sportliche Heimat zurück: Seifert spielte 1987 bei der BSG Geologie Freiberg, einem Vorgänger des BSC, ehe er seine Profi-Laufbahn startete. "Es ist immer wieder schön hier zu sein", sagt Seifert, dessen Frau eine Freibergerin ist und der noch viele Freunde in der Stadt hat. Auch im "Tivoli" sei er mindestens einmal im Jahr, verrät er.

Das Turnier um den OB-Pokal war eine schöne Sache, lobt Seifert, "zumal alles sehr fair und freundschaftlich zuging". Zurzeit sei er nur noch drei- bis viermal pro Jahr am Ball, erzählt der einstige eisenharte Manndecker. Fit hält er sich vor allem mit Joggen. Auch auf dem Trainingsplatz steht frühere Coach von Dynamo II nur noch selten. Die Koordination des gesamten Nachwuchsspielbetriebs der Dresdner, von der U 10 bis zur U19, erfordere vor allem Schreibtisch und Telefon, schmunzelt Jan Seifert.

Sportlich hat sich die Verpflichtung für das Team von Phase 10 auf jeden Fall gelohnt. Die Truppe setzte sich in der Vorrunde nicht nur gegen die beiden dreifachen Turniersieger Stadtverwaltung und Freie Presse durch, sondern auch gegen den Pokalverteidiger, das Feuerwehr-Team aus der niederländischen Partnerstadt Delft. Im Halbfinale schaltete man die Darmstädter mit 2:1 aus, ehe es im packenden Finale eine 3:4-Niederlage gegen das Team vom Unternehmen LSTW gab. Über Platz 2 seien aber alle "ganz, ganz glücklich", strahlt Ronny Erfurt. Der 49-Jährige, der früher in Naundorf und Dittmannsdorf Fußball spielte, hat seit 15 Jahren sehr gute Kontakte nach Dresden. Der Gründer und Geschäftsführer des Planungsbüros war am neuen Dynamo-Stadion beteiligt, derzeit plane man gerade eine Erweiterung.

"Turniervater" Holger Reuter zog nach der 21. Auflage des Hallenturniers ebenfalls eine positive Bilanz. "Das war eine interessante Weiterentwicklung", sagt der Freiberger Baubürgermeister. So sei das junge Team aus Darmstadt eine echte Bereicherung gewesen. "Und die Jungs von LSTW haben endlich geschafft, worauf sie so lange hingearbeitet haben". Auch der abendliche Empfang, der erstmals in der Rathausdiele stattfand, war eine gelungene Sache, so Reuter. Alle seien zufrieden nach Hause gefahren - auch die Sportfreunde aus dem tschechischen Pribram, die zwar nur auf dem letzten Platz landeten, sich aber in Sachen Gesangskunst wieder als die absolute Nummer 1 erwiesen.

Endstand 21. Turnier um OB-Pokal: 1. LSTW, 2. Phase 10, 3. Darmstadt, 4. Stadtverwaltung Freiberg, 5. Freie Presse, 6. Team Freiberger, 7. Walbrzych, 8. Clausthal-Zellerfeld, 9. Delft, 10. Pribram