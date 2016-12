Atomausstieg wird für die Bundesregierung zum Bumerang

Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts sind viele Fragen offen - Wie wird die Entschädigungsleistung ausfallen?

erschienen am 06.12.2016



Chemnitz. Seit Fukushima ist besiegelt: Nach 2022 soll in Deutschland kein Kernkraftwerk mehr laufen. Eine Enteignung der Konzerne? So weit gehen die Verfassungsrichter nicht. Trotzdem muss nachgebessert werden. Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum ging es in Karlsruhe?

2011 reißen Union und FDP unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima das Ruder herum. Wenige Monate zuvor haben sie den rot-grünen Atomausstieg von 2002 noch um Jahre gestreckt und bei den Reststrommengen ordentlich draufgesattelt. Das ist die Menge Strom, die die Betreiber noch produzieren dürfen. Jetzt wird im Hauruck-Verfahren besiegelt, dass Ende 2022 Schluss ist mit der Atomkraft. Bis dahin muss Meiler für Meiler vom Netz, zu festgelegten Terminen. Die Konzerne sprechen von einer Enteignung und legen Verfassungsbeschwerde ein.

Was sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt dazu?

Von einer Enteignung will Karlsruhe nicht sprechen. Im Wesentlichen habe der beschleunigte Atomausstieg vor dem Grundgesetz Bestand, sagte Vizegerichtspräsident Ferdinand Kirchhof. Die Regelungen seien weitgehend zumutbar.

Wofür steht den Konzernen dann eine Entschädigung zu?

Hier machen die Richter Unterschiede bei den Strommengen. RWE und Vattenfall steht ein Ausgleich zu, weil sie wegen der Abschalttermine selbst Mengen ab 2002 nicht mehr zu Geld machen können. Darauf hätten beide laut Urteil aber vertrauen dürfen. Entschädigt werden müssen die Unternehmen für Investitionen, die sie in den Monaten nach dem Ausstieg aus dem Ausstieg Ende 2010 getätigt hatten.

Wie hoch sind diese Schäden?

Mit Blick auf die Strommengen liefert das Urteil dafür zumindest Anhaltspunkte. Vattenfall verliert demnach viereinhalb durchschnittliche Jahresproduktionen eines Kernkraftwerks. Bei RWE sind es etwa vier Jahresproduktionen. Die Richter sehen die beiden damit auch gegenüber Eon und EnBW im Nachteil, die ihre Produktionskapazitäten noch komplett zu Geld machen können. Der Energieversorger Eon hat nach eigenen Angaben im Vertrauen in die schwarz-gelbe Energiepolitik noch Hunderte Millionen Euro investiert.

Warum gelten auch für den schwedischen Staatskonzern Vattenfall Grundrechte?

Die Richter machen hier eine Ausnahme. Zwar ist es so, dass deutsche Unternehmen in öffentlicher Hand nicht vor dem Verfassungsgericht klagen können. Für Vattenfall würde das bedeuten, dass sich der Konzern in Deutschland vor Gericht gar nicht gegen den Atomausstieg wehren kann. Die Schweden klagen deshalb schon parallel vor einem Schiedsgericht in den USA auf 4,7 Milliarden Euro Entschädigung. Die Richter begründen die Ausnahme auch mit der Niederlassungsfreiheit in der EU. Staatsunternehmen wie etwa die russische Gazprom dürften sich also in Zukunft eher nicht auf das Urteil berufen können.

Welche gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Energiekonzernen gibt es noch? Unmittelbar nach dem Atomunglück 2011 mussten acht überwiegend ältere Meiler zur Gefahrenabwehr für drei Monate vom Netz. Die Betreiber streiten um Schadenersatz für dieses Atom-Moratorium. Das Verfahren mit RWE läuft noch. EnBW und Eon gingen in erster Instanz leer aus. Sie hätten sich gleich gegen das Moratorium wehren müssen, statt nachträglich Forderungen zu stellen, so die Urteile. Wie geht es weiter im Streit um die Brennelementesteuer? Seit der Laufzeitverlängerung 2010 müssen die Kraftwerksbetreiber eine Steuer auf erstmals im Reaktor eingesetzte Brennelemente zahlen. Eon und RWE halten das für verfassungswidrig. Der Staat erhebe Steuern auf erzeugten Strom, er dürfe nicht zusätzlich die Brennelemente besteuern. Der Europäische Gerichtshof hat grünes Licht für die Steuer gegeben. Das Finanzgericht Hamburg das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Gibt es eine Einigung bei den Atommülltransporten? Nein. Nach dem Neustart bei der Endlager-Suche dürfen keine Castor-Behälter mehr nach Gorleben gebracht werden, obwohl das Zwischenlager dort genehmigt ist und von der Industrie bezahlt wurde. Die Konzerne wehren sich vor Gericht, dass sie ersatzweise die Zwischenlager an ihren Kraftwerken nachrüsten sollen. (dpa/slo)