Dax-Anleger warten auf frische Impulse

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auf Wochensicht über sein kleines Plus freuen. Am Freitag alleine bewegten sich aber nur wenige Werte stark - darunter Daimler und SAP.

erschienen am 21.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist nach seinen jüngsten Kursgewinnen die Luft ausgegangen. Quartalsberichte der Unternehmen bewegten zwar Werte wie Daimler und SAP kräftig, lieferten dem Gesamtmarkt aber keinen entscheidenden Impuls.

Der Dax trat am Nachmittag bei 10 698,59 Punkten nahezu auf der Stelle. Auf Wochensicht zeichnete sich für den deutschen Leitindex indes ein Plus von mehr als 1 Prozent ab.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es zum Wochenschluss um 0,23 Prozent auf 21 351,38 Punkte nach unten. Bereits am Vortag hatte ein Kurseinbruch beim Anlagenbauer Gea infolge einer Gewinnwarnung belastet. Am Freitag gerieten die Gea-Aktien zwar erneut unter Druck, machten ihre anfänglichen Verluste aber weitgehend wett. Einige Analysten sehen nach dem Kursrutsch schon wieder eine Kaufgelegenheit.

Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,21 Prozent auf 1779,68 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls leicht nach.

Anleger warten weiterhin auf entscheidende Impulse, hängt der Dax doch schon seit August in einer Spanne zwischen rund 10 200 und etwa 10 800 Punkten fest. Die Ausgangslage habe sich zwar verbessert, erklärten die Chartexperten von «Index-Radar». Aber erst wenn der Dax über 10 800 Punkte steige, dürfte der Bann gebrochen sein und es weiter aufwärts gehen.

SAP-Aktien stiegen an der Dax-Spitze angesichts des optimistischeren Unternehmensausblicks um 2,80 Prozent auf 81,53 Euro. Bis zu ihrem Rekordhoch fehlte damit noch rund 1 Euro.

Der Autobauer Daimler verstimmte die Anleger mit einer Senkung der Umsatzprognose: Die Papiere fielen um rund eineinhalb Prozent. Angesichts hoher Erwartungen verwundere es nicht, dass einige Anleger nach dem guten Lauf der Aktien erst einmal Kasse machten, erklärte ein Händler den Kursrutsch.

Im TecDax brach der Kurs des 3D-Drucker-Herstellers SLM Solutions um gut 9 Prozent ein. Eigentlich will der US-Konzern General Electric das Unternehmen kaufen. Nun hat mit dem Hedgefonds Elliott aber einer der größten Anteilseigner das Angebot in seiner derzeitigen Form abgelehnt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,11 Prozent am Vortag auf minus 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 143,52 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,05 Prozent auf 164,16 Punkte. Der Kurs des Euro sank auf 1,0883 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0980 US-Dollar festgelegt.