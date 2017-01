Die Computer übernehmen

Die Automobilindustrie steht vor einem Umbruch. Die "Freie Presse" zeigt die Mega-Trends auf - und was diese für Mensch und Maschine bedeuten.

Von Hubert Kemper

erschienen am 06.01.2017



Las Vegas. Eine Glaskugel besitzt er nicht. Als Zukunftsforscher in Diensten des Autobauers Mercedes analysiert Alexander Mankowsky gesellschaftliche Trends. Beim Besuch der Consumer Electronics Show kann sich Mankowsky in seinen Prognosen bestätigt sehen. Denn auf der weltweit größten Technikmesse ist die Zukunft des Autos schon Realität. Es ist ein rollender Computer, digital vernetzt und verleiht dank autonomer Steuerung dem Fahren eine völlig neue Qualität.

1967, als die CES startete, waren Transistor-Radios und Röhren-Fernseher die Highlights der Messe. Zum 50. Jubiläum geht es um QLED als ultimative TV-Technik und um die aktuelle A-Serie des Smartphone-Herstellers Samsung. Doch nicht Unterhaltungselektronik, sondern die Anwendung von Chips, Sensoren, Kameras und Bildschirmen in Autos hat der CES zu ihrer heutigen Bedeutung verholfen. "Wer hätte es vor wenigen Jahren für möglich gehalten, dass Autos einmal untereinander kommunizieren würden?" fragt Mankowsky. Mit dem 5G-Standard wird der Austausch von Daten demnächst extrem beschleunigt und damit auch das Unfallrisiko weiter reduziert.

Mit dem Thema Auto hat sich die CES zum Publikumsrenner entwickelt und die Motorshow in Detroit, die am Montag eröffnet wird, in den Schatten gestellt. Las Vegas repräsentiert die neue Welt - mit Software für autonomes Fahren, großen Bildschirmen und digitalen Sprachassistenten. Auf der CES beschreiben die Firmenbosse das Auto des nächsten Jahrzehnts als "Wellness-Oase", natürlich elektrisch angetrieben, von Robotern gesteuert, die lästiges Lenken und Bremsen abnehmen. In Detroit, in der alten Welt, werden die Konzernlenker übermorgen die Vorteile des Verbrennungsmotors preisen - zumindest für die nächsten Jahre, damit der Aufprall im nächsten Zeitalter nicht zu heftig ausfällt.

Vor der eigenen Haustür in Detroit will Chrysler kein neues Elektroauto präsentieren. Die Vorstellung der Studie für ein Elektroauto verlegte der mit Fiat verschwisterte Konzern auf die Bühne der CES. "Portal" nennt sich der bullige Van, der über zwei Schiebetüren bis zu sechs Personen Platz bietet. 250 Meilen Reichweite soll der "Portal" mit einer Batterieladung ermöglichen.

Das ist weniger als das Model X von Tesla, mit dem man günstigstenfalls 289 Meilen fährt und unterbietet glatt den Wert eines Neulings, der wie kein anderer die große Messe-Show sucht. Der Faraday FF91 soll mit einer Batterieladung mehr als 600 Kilometer fahren können. Faraday aus Kalifornien verspricht für den geschossähnlich geformten Sportwagen mit katapultartigen Sprintwerten (2,4 Sekunden von null auf 100 km/h) teilautonome Fähigkeiten. Doch die großspurige Präsentation, Berichte über Finanzierungsprobleme und ein möglicher Stückpreis von 180.000 Dollar lassen Zweifel aufkommen, dass Faraday zu einem ernsthaften Tesla-Konkurrenten aufsteigt.

Erheblich dezenter fällt der Auftritt von Volkswagen aus. Nach dem Diesel-Skandal ist der Marktanteil der Wolfsburger in den USA in 2016 auf 1,5 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit 2007 gefallen. Mit dem I.D., einem kompakt geschneiderten E-Mobil mit bis zu 600 Kilometer Reichweite, verspricht VW ein Signal, das Umsteuern bedeutet: "Wir müssen das Fahren als Erlebnis neu definieren", beschreibt Chefdesigner Klaus Bischoff die Ansprüche an seine Zunft. Wenn der Motorsound als akustischer Kick entfällt, sind andere Werte gefragt. Bischoff spricht von der "Neuerfindung" des Autos, das mit dem "Lounge-Gefühl" im I.D. gelingen könnte.

Im Gegensatz zu Volkswagen feierte Mercedes im Vorjahr in den USA einen weiteren Absatzrekord. Entsprechend selbstbewusst präsentiert Entwicklungschef Ola Kallänius die Strategie der Stuttgarter. Bis 2025 wollen sie zehn reine Batterieautos auf den Markt bringen, dazu das autonome Fahren massiv fördern. Dazu zählt die Einrichtung eines neuen Entwicklungszentrums in Tel Aviv und die personelle Aufrüstung im digitalen Bereich. "Das autonome Fahren wird die Schlüsseltechnologie in den nächsten zehn Jahren", sagt Kallänius, der als Kronprinz von Daimler-Chef Dieter Zetsche immer stärker ins Rampenlicht rückt. Im Zeichen des Wandels stehen auch große Zulieferer wie Bosch, Conti, Schaeffler und ZF vor gewaltigen Herausforderungen. ZF, der traditionelle Getriebehersteller, verkündete vor der CES eine Kooperation mit Nvidia.

Ziel ist die Entwicklung einer zentralen Steuereinheit für das autonome Fahren. Nvidia, Weltmarktführer bei Prozessoren, arbeitet bereits mit Audi und künftig auch mit VW zusammen. Bis 2020 wollen Audi und Nvidia ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz entwickeln. Und aus der Partnerschaft mit VW soll ein neues Cockpit entstehen, in dem der intelligente digitale Assistent Knöpfe und Schalter ersetzt. Ob beim Auto der Zukunft nicht die Freude am Fahren unter die Räder zu geraten drohe, geht die Frage an Zukunftsforscher Mankowsky. Das Auto werde ein "magisches Objekt", stellt er voller Zuversicht in Aussicht und beschreibt das Fahren mit seinen neuen Entspannungspotenzialen als "sinnliches Erlebnis". Doch kleine Einschränkungen fügt er hinzu. Der Autoindustrie müsse es gelingen, dass der Fahrer und nicht die Technik das letzte Wort behält. Wenn das nicht beruhigend klingt.