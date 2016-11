Noch länger arbeiten?

Die Rente mit 70 hat immer mehr Befürworter. Nun unterstützen auch Wissenschaftler die Forderung von Politikern. Als Begründung bringen sie nicht nur die längere Lebenserwartung ins Spiel.

Von Ramona Nagel

erschienen am 16.11.2016



Chemnitz. Die Deutschen leben länger, also können sie auch länger arbeiten. Auf diese kurze Formel lassen sich die Forderungen von Politikern wie beispielsweise Finanzminister Wolfgang Schäuble nach einer längeren Lebensarbeitszeit bringen. Die Statistik gibt ihnen Recht. Beschäftigte, die heute in den Ruhestand gehen, können damit rechnen, eine Altersrente für 19,9 Jahre ausgezahlt zu bekommen. Wer dagegen 1970 aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, erhielt Rente über die Dauer von lediglich 13,9 Jahren. Damit ist die durchschnittliche Bezugsdauer der Altersrente in Deutschland innerhalb der letzten vier Jahrzehnte um mehr als 40 Prozent gestiegen. Zudem gewinnen die Senioren mehr aktive und gesunde Lebensjahre hinzu. "Die heute 70-Jährigen sind so gesund, wie es die 60-Jährigen vor 20 Jahren waren", sagt Björn Schumacher, Altersforscher an der Universität Köln. Bessere Lebensbedingungen und medizinische Versorgung führen dazu, dass selbst für hoch betagte Menschen die biologische Uhr heute anders tickt. Nach einer Studie der Uni Heidelberg sind die heute 100-Jährige geistig und körperlich so fit wie die 90-Jährigen vor zehn Jahren.

Die steigende Lebenserwartung strapaziert jedoch die Rentenkassen. Mehr noch: Aufgrund der alternden Gesellschaft drohen auch in der Kranken- und Pflegeversicherung höhere Beiträge. Der Gesamtbeitragssatz in der Sozialversicherung könnte von heute knapp 40 Prozent nach 2030 auf weit über 50 Prozent steigen. "Die Lebensarbeitszeit an die Gesamtlebenszeit anzupassen, ist daher die einzige Möglichkeit", sagte der Demografieforscher Axel Börsch-Supan.

Dazu müssen allerdings auch die Unternehmen ihren Teil beitragen. Es sind deutlich mehr altersgerechte Arbeitsplätze als bisher notwendig. Das geht teilweise bereits mit einfachen Mitteln wie Zusatzbeleuchtungen, Hebehilfen, Unterarmstützen. Zudem müssen auch Ältere kontinuierlich weitergebildet werden. Viele Firmen verzichten noch darauf. "Und Arbeitgeber müssen sich weit mehr um langfristige und individualisierte Personalplanung kümmern, die ein langes Arbeitsleben nicht nur möglich, sondern auch angenehm macht", meinte Börsch-Supan. Trotzem wird es viele Menschen geben, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis 70 etwa arbeiten können. 2015 waren 17 Prozent aller Rentenzugänge Erwerbsminderungsrenten, die Betroffenen waren im Schnitt gut 51 Jahre alt. Wirtschaftsforscher des Berliner Instituts DIW plädieren deshalb dafür, dass die Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre von umfangreichen Sozialmaßnahmen begleitet werden muss. Sie seien zwar teuer, aber zwingend notwendig, um Altersarmut nicht noch mehr ansteigen zu lassen und das Vertrauen in die soziale Sicherheit zu erhalten.