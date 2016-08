Unsicherheit Ã¼ber US-Geldpolitik bremst Dax

Unsicherheit über US-Geldpolitik bremst Dax

erschienen am 29.08.2016



Frankfurt/M. (dpa) - Die Unsicherheit über die künftige US-Geldpolitik macht dem Dax zu schaffen. Allerdings holte der deutsche Leitindex seine zwischenzeitlich noch deutlicheren Verluste wieder etwas auf: Er stand zum Handelsende am Montagabend nur noch 0,41 Prozent im Minus bei 10 544,44 Punkten.

«Die Börsen beginnen jetzt langsam, einem baldigen Zinsschritt der US-Notenbank Fed wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit beizumessen», kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Steigende Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen. Nach Angaben anderer Börsianer bremste ein Feiertag in Großbritannien den ohnehin ruhigen Handel zusätzlich aus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer bei 21 518,14 Punkten aus dem Handel, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax letztlich ein Plus von 0,13 Prozent auf 1725,47 Punkte schaffte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,39 Prozent auf 2998,50 Punkte abwärts. In Paris und London schlossen die nationalen Indizes uneinheitlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss über ein halbes Prozent im Plus.

Laut Goldman-Volkswirt Jan Hatzius haben die Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole vergangene Woche die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass nach der Zinswende im vergangenen Dezember die nächste Anhebung schon im September stattfindet. Andere Experten interpretierten Äußerungen von Fed-Vize Stanley Fischer dahingehend, dass der Leitzins sogar noch zwei Mal in diesem Jahr angehoben werden könnte.

Investoren schauen nun noch genauer auf die anstehenden Konjunkturnachrichten aus den USA. Aktuelle Daten, die für den Juli einen erwartungsgemäßen Anstieg der Konsumausgaben belegten, hatten kaum Einfluss auf die Aktienkurse. Als besonders wichtig gilt hingegen der am Freitag erwartete Arbeitsmarktbericht für den August.

Im Dax gab es zum Wochenauftakt fast nur Verlierer. Unter den schwächsten Werten fanden sich mit einem Abschlag von 1,24 Prozent die Papiere von Thyssenkrupp: Sie litten unter schwächelnden Rohstoffpreisen. Im MDax gaben die Aktien des Stahlkonkurrenten Salzgitter um 1,37 Prozent nach.

Derweil begrüßten die Anleger offenbar den Ausgang des Machtkampfs bei Stada: Bereinigt um die Dividende von 0,70 Euro je Aktie, die der Arzneimittelhersteller ausgeschüttet hatte, gehörten die Aktien zu den klaren Gewinnern im verhaltenen Gesamtmarkt. Mit den Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand «kommen erneut Übernahmefantasien auf», sagte Händler Andreas Lipkow von Kliegel & Hafner. Der Großaktionär Active Ownership Capital (AOC) hatte am späten Freitagabend die Abwahl von Aufsichtsratschef Martin Abend durchgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,20 Prozent am Freitag auf minus 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,11 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,34 Prozent auf 167,58 Zähler. Der Kurs des Euro sank auf 1,1176 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1170 (Freitag: 1,1290) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8953 (0,8857) Euro.