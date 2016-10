VW will China elektrifizieren

Volkswagen will sich einer weltweit wachsenden Konkurrenz auf dem Gebiet der Elektromobilität stellen - auch im Ausland

erschienen am 18.10.2016



Wolfsburg. Die Folgen des Dieselskandals sind längst nicht absehbar, die Herausforderungen des digitalen Wandels gewaltig. Und ein geringer Profit erhöht den Druck zusätzlich. Auch wenn der Konzern sich zum aktuellen Dieselskandal nicht äußert, strebt er weltweit die Führungsposition bei der E-Mobilität an. Im Gespräch mit Hubert Kemper dämpft Markenchef Herbert Diess auch Sorgen der Mitarbeiter bei VW Sachsen. Wo Arbeitsplatzabbau erforderlich sei, soll dies ohne Entlassungen geschehen.

Freie Presse: Der Phaeton galt über 15 Jahre als Leitstern der Marke Volkswagen. Soll diese Rolle künftig ein E-Phaeton übernehmen?

Herbert Diess: In China bringen wir gerade gemeinsam mit unserem chinesischen Partner den Phideon auf den Markt. Diese Chauffeurlimousine steht oberhalb des Passat und ist unser hochaktuelles Angebot für den automobilen Aufstieg in China. Wir werden den Phideon auch in einer Plug-in-Hybrid-Version anbieten. Und mit unserem aktuellen Touareg sind wir nahezu weltweit in der automobilen Oberklasse vertreten. Der neue Touareg wird ab 2017 Maßstäbe bei Online-Diensten setzen und auf dem Markt bereits teilautonom fahren. Langfristig sollte es in der Marke Volkswagen auch wieder ein echtes Flaggschiff in der Oberklasse geben: zeitgemäß und vollelektrisch.

Sie haben die Dresdner Manufaktur in ein Schaufenster für Elektromobilität umgewandelt. Wann werden hier wieder Autos gebaut?

Wir werden bereits im ersten Halbjahr 2017 die Fahrzeugproduktion in Dresden wieder aufnehmen. Und das neue Modell aus der Gläsernen Manufaktur wird elektrisch angetrieben, so viel steht fest. Jeder vierte Neuwagen im Konzern weltweit soll bis 2025 rein elektrisch fahren.

Teilen Sie diesen Optimismus auch für Deutschland, obwohl die staatliche Kaufprämie nur zögerlich angenommen wird?

Der Weg dahin wird anspruchsvoll. Wir erwarten den Durchbruch in der E-Mobilität in den nächsten Jahren. Der Leitmarkt wird China sein, wo die Marke Volkswagen mit rund 15% Marktanteil mit großem Abstand Marktführer ist. Bei der Elektrifizierung in China wird Volkswagen eine wichtige Rolle spielen. Die Marke Volkswagen hat ein Ziel: Ab 2025 wollen wir eine Million E-Fahrzeuge pro Jahr verkaufen.

Mit Tesla, demnächst vielleicht auch Google und Apple treten finanzstarke Gegenspieler auf den Plan. Ist die klassische Autoindustrie der Herausforderung gewachsen?

Die neue Welt der Digitalisierung und Elektromobilität eröffnet große Perspektiven - und Volkswagen nimmt die neuen Wettbewerber wie Apple und Tesla sehr ernst. Mit einer neuen Generation rein elektrischer Fahrzeuge und einer völlig neuen Fahrzeugarchitektur werden wir angreifen. Unser langfristiges Ziel ist nicht weniger, als weltweit die Nummer 1 im Bereich E-Mobilität zu werden. Einen ersten Ausblick auf dieses nächste Zeitalter der Mobilität haben mit unserer Studie auf dem Pariser Autosalon gegeben. Um mithalten zu können, muss man in den Architekturen vollständig auf Verbrenner verzichten.

Eigene Batteriefabrik oder Zulieferung aus Asien - wohin tendieren Sie?

Heute trägt der Antriebsstrang - also Motor und Getriebe - noch bis zur Hälfte der Wertschöpfung eines Fahrzeugs bei. Im Zeitalter der Elektromobilität tritt an diese Stelle die Batterie. Sie entscheidet über Reichweite, Kosten, Qualität und Leistung der Fahrzeuge. Ich bin davon überzeugt, dass der Aufbau eigener Kompetenzen in der Zelltechnologie über die Wettbewerbsfähigkeit in der elektrischen Welt entscheiden wird.

Die Marke Volkswagen hat auch im Vergleich zur Konzerntochter Skoda ein enormes Rendite-Problem. Wo können Sie den Sparhebel ansetzen?

Die Marke Skoda ist erfolgreich, und dieser Erfolg freut mich sehr. Die Technologie, die Baukästen für Skoda werden in Wolfsburg in der Volkswagen-Entwicklung erarbeitet. Kombiniert mit den niedrigen Löhnen in Tschechien, ist das ein funktionierendes Erfolgsrezept. Die Marke Skoda kann wichtige Beiträge zum Konzernergebnis leisten.

Auch in Ihren sächsischen Werken geht die Angst vor einschneidenden Veränderungen um. Ist diese berechtigt?

In allen deutschen Standorten der Marke Volkswagen wird es deutliche Veränderungen geben. Wir müssen eine höhere Rendite erwirtschaften und produktiver werden, um unsere Zukunft zu finanzieren. Hierzu gehört eine klare Bereitschaft zum Wandel - in allen Unternehmensbereichen. Das sollte uns aber keine Angst einjagen. Wir werden versuchen unsere Standorte - auch in Sachsen - in Zukunft gut auszulasten. Wo Mitarbeiterabbau erforderlich ist, wird er über die Demografie bzw. über Altersteilzeitlösungen umgesetzt.