Zahl der Zwangsversteigerungen weiter gesunken

13.11.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Dai Kurokawa

LG will Europa-Geschäft von Deutschland aus stärken

Der Elektronikhersteller LG will in Europa stärker auftreten. Dabei soll Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Die Südkoreaner verlegen derzeit ihre Europa-Firmenzentrale in den Raum Frankfurt. Der Umzug ist eine große Herausforderung. weiterlesen