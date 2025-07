Dem Spanngurt gehört die Zukunft des Fahrzeugbaus – Chemnitzer VW-Azubis machen Kunst

Drei Künstler und drei Auszubildende basteln an einem fantasievollen Fahrzeug. Der Titel „The Cars We Like“ muss sehr frei interpretiert werden.

Die autoverliebten Chemnitzer müssen etwas Toleranz aufbringen. Das soll ein Auto sein? In der Sommerhitze diskutieren eine junge Frau und zwei Kollegen, an welcher Stelle man den Spanngurt, einen von vielen, am besten anbringt. Das Fahrrad soll ja noch benutzbar sein. Ein Fahrrad? Eigentlich sind es drei, die ein Rechteck aus Traversen tragen,...