Halbzeit der Kulturhauptstadt: Wenn Hotelzimmer 300 Euro kosten und Gästeführer kaum hinterher kommen

Ob in Hotels, Museen oder bei Stadtführungen: Die Besucherzahlen steigen deutlich. Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen die Halbjahresbilanz der Kulturhauptstadt vor. Aber wie kann der Erfolg nach 2025 mitgenommen werden?

Manche kennen das: Findet in München eine Messe statt, schnellen Preise für Hotelzimmer schnell mal auf 300 Euro hoch. Passiert in Chemnitz jetzt auch schon mal. Oder dass Züge auf dem Weg in die Stadt überfüllt sind, weil alle zum Kosmos-Festival wollen. Oder dass nun auch mal ein Bundesbankpräsident zu einer Diskussionsrunde nach Chemnitz...