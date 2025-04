100 Jahre Dienstantritt von Stadtbaurat Fred Otto - ein Wendepunkt in der Chemnitzer Architektur

Es war eine kurze Zeit, in der Fred Otto als neuer Chef des Hochbauamtes Stadtplanung und Architektur prägen konnte. Doch er nutzte die Möglichkeiten und machte Chemnitz zu einer „Stadt der Moderne“.

Er war erst seit vier Jahren in städtischen Diensten in Chemnitz, sah sich aber schon nach Aufgaben in anderen Städten um. Da eine Bewerbung in Leipzig erfolgversprechend war, griff der Chemnitzer Stadtrat zu einem ungewöhnlichen Mittel. Fred Otto wurde ohne Ausschreibung der Stelle zum Stadtbaurat gewählt. Sein Vorgänger Richard Möbius, der...