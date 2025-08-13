1000 Euro Belohnung: Dieser Limbacher überführt Müll-Übeltäter

Chemnitz Umland
Dank eines Hinweises von Mike Apt konnte das Rathaus einen Verursacher von illegalen Müllablagerungen fassen. Diese beschäftigen die Stadt seit Monaten. Inzwischen lockt der wilde Müll bereits Dachse an.
Negative Konsequenzen fürchtet Mike Apt nicht. Sein Verhalten hält er für notwendig, um eine Gesellschaft funktionieren zu lassen. Dafür wurde der 54-Jährige in dieser Woche von der Stadt Limbach-Oberfrohna mit einer Belohnung von 1000 Euro ausgezeichnet. Apt hatte entscheidende Hinweise gegeben, um einen Verursacher von illegalen...
