117 Rettungsschwimmer messen sich in Limbach-Oberfrohna: Wo Spaß auf Ernst trifft

Am Samstag wurden in der Stadt die Sächsischen und Thüringischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen ausgetragen. Was nach Spaß klingt, hat einen ernsten Hintergrund – und rettet im Notfall Leben.

Bei einem Notfall im Wasser muss es schnell gehen. Der Rettungsschwimmer muss zügig ins Wasser und zu der Person in Not kommen. Sich selbst und auch den Verunfallten muss er schnell an Land bringen, ihn medizinisch versorgen, im schlimmsten Fall sogar wiederbeleben. Zeit ist der wichtigste Faktor bei einem Unfall im Wasser. Es geht um Leben und... Bei einem Notfall im Wasser muss es schnell gehen. Der Rettungsschwimmer muss zügig ins Wasser und zu der Person in Not kommen. Sich selbst und auch den Verunfallten muss er schnell an Land bringen, ihn medizinisch versorgen, im schlimmsten Fall sogar wiederbeleben. Zeit ist der wichtigste Faktor bei einem Unfall im Wasser. Es geht um Leben und...