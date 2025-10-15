145 Jahre Familientradition in Limbach-Oberfrohna: Was ist das Erfolgsgeheimnis des Modehauses Mehner?

Chemnitz Umland
In sechster Generation besteht das Kleidungsgeschäft. Geführt wird es von einem Mutter-Tochter-Duo. Für mehr Ladenvielfalt in der Stadt richten die Geschäftsführerinnen einen Appell an junge Menschen.
Frauen haben im Modehaus Mehner in Limbach-Oberfrohna in fast jeder Generation das Sagen gehabt. Seit 145 Jahren besteht das Kleidungsgeschäft in zentraler Lage an der Chemnitzer Straße. Emilie Mehner gründete 1880 ein Textil- und Wäschegeschäft an dem heutigen Standort. Inzwischen kommt fast jeder, der ins Zentrum möchte, an den großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.