  • 145 Jahre Familientradition in Limbach-Oberfrohna: Was ist das Erfolgsgeheimnis des Modehauses Mehner?

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
145 Jahre Familientradition in Limbach-Oberfrohna: Was ist das Erfolgsgeheimnis des Modehauses Mehner?
Redakteur
Von Julia Grunwald
In sechster Generation besteht das Kleidungsgeschäft. Geführt wird es von einem Mutter-Tochter-Duo. Für mehr Ladenvielfalt in der Stadt richten die Geschäftsführerinnen einen Appell an junge Menschen.

Frauen haben im Modehaus Mehner in Limbach-Oberfrohna in fast jeder Generation das Sagen gehabt. Seit 145 Jahren besteht das Kleidungsgeschäft in zentraler Lage an der Chemnitzer Straße. Emilie Mehner gründete 1880 ein Textil- und Wäschegeschäft an dem heutigen Standort. Inzwischen kommt fast jeder, der ins Zentrum möchte, an den großen...
