17.000 Kilometer mit dem Wohnmobil durch Skandinavien: Ornithologe lädt zu Vortrag nach Callenberg

Die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft hat bisher vier Expeditionen auf dem See in Ägypten geleitet. Wieder an Bord ist: Jens Hering. Was genau er am Nassersee noch entdeckte und welche Abenteuer er bei den Expeditionen erlebte, können Interessierte am Freitagabend in einem Vortrag erfahren.