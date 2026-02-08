MENÜ
  • Chemnitz
  • 21-Jähriger beraubt 13-Jährigen im Chemnitzer Stadtzentrum

Eine Polizeistreife hat einen mutmaßlichen Räuber im Chemnitzer Zentrum gestellt.
Eine Polizeistreife hat einen mutmaßlichen Räuber im Chemnitzer Zentrum gestellt. Bild: Symbolfoto: Monika_Skolimowska/dpa/Archiv
Chemnitz
21-Jähriger beraubt 13-Jährigen im Chemnitzer Stadtzentrum
Von Uwe Rechtenbach
Die Polizei kann einen Tatverdächtigen kurz nach einem Raub in der City stellen. Ein 13-Jähriger hatte die Beamten um Hilfe gebeten.

Nach einem Raub im Zentrum am 7. Februar hat die Polizei den mutmaßlichen Täter stellen können. Laut Polizei hatte sich ein 13-Jähriger an die Besatzung eines Streifenwagens gewendet und um Hilfe gebeten. Zuvor war der Jugendliche gegen 23.40 Uhr an der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Dort wurde er von einem jungen Mann nach Bargeld gefragt....
Mehr Artikel