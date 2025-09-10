Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 22-Jähriger in Chemnitz angegriffen – Polizei reagiert schnell

Nach einer Attacke auf einen 22-Jährigen greift die Polizei schnell ein.
Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Nach einer Attacke auf einen 22-Jährigen greift die Polizei schnell ein.
Nach einer Attacke auf einen 22-Jährigen greift die Polizei schnell ein. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
22-Jähriger in Chemnitz angegriffen – Polizei reagiert schnell
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Nach einem Angriff auf einen jungen Mann wird gegen einen 26-Jährigen ermittelt.

Chemnitz.

Beamte der Operativen Einsatzgruppe haben am 9. September in der Chemnitzer Innenstadt schnell auf eine Attacke auf einen jungen Mann reagiert. Zuvor waren die Einsatzkräfte in der Innenstadt durch einen verletzten 22-Jährigen angesprochen worden. Während der Erstversorgung durch die Polizei gab der Geschädigte an, hinter dem Marx-Monument von einem ihm bekannten Mann niedergeschlagen und getreten worden zu sein. Weitere Beamte konnten den 26-jährigen Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung ausfindig machen und stellen. Er wurde auf ein Polizeirevier gebracht und nach den nötigen Polizeimaßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen übernimmt laut Mitteilung die Kriminalpolizei.(reu)

