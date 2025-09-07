26-Jähriger wird in Chemnitz nach einem Raub von der Polizei gefasst

In Haft endete der Streifzug eines Mannes am 6. September. Die Staatsanwaltschaft hatte auf seine vorangegangenen Taten schnell reagiert.

Chemnitz.

Die Polizei hat am Wochenende einen Räuber kurz nach der Tat gefasst. Wie sich herausstellte, hatte der 26-Jährige aber bereits zuvor einen 39-Jährigen mit einer Zange attackiert. Im Fall des Raubes sprach der Tatverdächtige einen 43-Jährigen auf der Hermann-Fürstenheim-Straße an. Unter Androhung von Gewalt übergab der Bedrohte sein Mobiltelefon und Kopfhörer. Als der 43-Jährige die Rückgabe seiner Sachen forderte, versuchte der 26-jährige Serbe sein Opfer zu schlagen. Das misslang und der 26-Jährige flüchtete. Polizisten konnten ihn aber einige Minuten später im Bereich der Tschaikowskistraße und Körnerstraße festnehmen. Laut Polizei wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. (reu)