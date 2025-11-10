30 Jahre Akkordeon Harmonists Chemnitz: Jubiläumskonzert im Carlowitz-Congresscenter begeistert Publikum

Chemnitz
Das Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen der Akkordeon Harmonists Chemnitz im Carlowitz-Congresscenter war ausverkauft und hielt emotionale Überraschungen und Musik auf höchstem Niveau bereit.
Ein ausverkaufter Saal und stehende Ovationen: Mit einem festlichen Jubiläumskonzert haben die Akkordeon Harmonists Chemnitz am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Im Carlowitz-Congresscenter präsentierte das 50-köpfige Orchester unter Leitung von Musikdirektor Volkmar Thermer und dem Motto „Das ultimative Best Of - 30 Jahre Harmonie...
