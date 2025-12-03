32-Jähriger fährt in Schlangenlinie durch das Chemnitzer Zentrum – dann muss er hinter Gitter

Die Polizeibeamten vollstrecken einen offenen Haftbefehl. Nun kommt noch ein Vorwurf obendrauf.

Die Polizei hat am Dienstag, 2. Dezember, gegen 23.50 Uhr im Chemnitzer Zentrum einen 32-Jährigen kontrolliert und anschließend hinter Gitter gebracht. Das berichtete die Polizei. Der Mann war am Friedensplatz mit einem E-Scooter auffällig in Schlangenlinie und auch noch auf dem Gehweg gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille bei dem...