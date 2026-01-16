MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 43-Jähriger fährt mit geklautem E-Scooter herum und wird von Polizei erwischt

Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten einen gestohlenen E-Scooter.
Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten einen gestohlenen E-Scooter. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten einen gestohlenen E-Scooter.
Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten einen gestohlenen E-Scooter. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Chemnitz
43-Jähriger fährt mit geklautem E-Scooter herum und wird von Polizei erwischt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das gestohlene Verkehrsmittel war nicht das einzige Problem des Fahrers. Er hatte auch Drogen intus.

Lange war der E-Scooter, der laut Polizei bei einem Einbruch in einen Keller entwendet worden war, nicht aufzufinden. Doch am Freitag kontrollierten Beamte einen 43-Jährigen. Es handelte sich um eine Verkehrskontrolle, die jedoch zum Fund des Diebesguts führte. Denn der E-Scooter, mit dem der Mann unterwegs war, war eben jener, der Mitte 2025 in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
1 min.
Morgens in Chemnitz: E-Scooter-Fahrer steht unter Drogen
Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten.
Ein E-Scooter-Fahrer wird am Montagmorgen in Borna-Heinersdorf von der Polizei gestoppt. Die Beamten machen eine überraschende Entdeckung. Warum der 19-Jährige nun in Schwierigkeiten steckt.
Holk Dohle
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:05 Uhr
4 min.
Fehlerfreie Preuß ohne Podest - Grotian blickt gen Olympia
Franziska Preuß am Ruhpoldinger Schießstand.
Franziska Preuß zeigt sich beim Weltcup in ihrer Wahlheimat stark verbessert. Sie trifft alle Scheibe, aber dennoch reicht es nicht. Selina Grotian knackt derweil die halbe Olympia-Norm.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
03.01.2026
1 min.
Zwickauer Polizei zieht E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr
In Zwickau wurden zwei Fahrer von E-Scootern aufgegriffen, die unter Drogen standen.
Die beiden E-Scooter-Fahrer waren den Beamten auf der Windbergstraße aufgefallen. Der Test reagierte auf Cannabis und Amphetamine.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel