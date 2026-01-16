43-Jähriger fährt mit geklautem E-Scooter herum und wird von Polizei erwischt

Das gestohlene Verkehrsmittel war nicht das einzige Problem des Fahrers. Er hatte auch Drogen intus.

Lange war der E-Scooter, der laut Polizei bei einem Einbruch in einen Keller entwendet worden war, nicht aufzufinden. Doch am Freitag kontrollierten Beamte einen 43-Jährigen. Es handelte sich um eine Verkehrskontrolle, die jedoch zum Fund des Diebesguts führte. Denn der E-Scooter, mit dem der Mann unterwegs war, war eben jener, der Mitte 2025 in...