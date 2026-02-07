MENÜ
  • 47-Jähriger verstirbt nach Unfall zwischen Chemnitz und Erdmannsdorf

Der Audi überschlug sich und landete im Wald.
Der Audi überschlug sich und landete im Wald.
Update
Chemnitz
47-Jähriger verstirbt nach Unfall zwischen Chemnitz und Erdmannsdorf
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Audi ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Ein schwerer Autounfall beschäftigte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagmorgen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr ein 47-Jähriger kurz nach 6 Uhr aus Chemnitz kommend auf der Staatsstraße 236 in Richtung Erdmannsdorf. Nach dem Abzweig nach Euba kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts...
Erschienen am: 07.02.2026 | 08:42 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
