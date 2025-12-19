50-Jährige prallt in Neukirchen gegen Baum

Chemnitz Umland
Der Schaden geht in die Tausende, dennoch hatte die Autofahrerin Glück im Unglück.
Eine 50-jährige Frau ist in Neukirchen auf der Südstraße unterwegs. Als sie nach rechts abbiegen will, kollidiert sie mit einem Baum. Dem Unfall vorangegangen waren laut Polizei plötzliche gesundheitliche Probleme der Autofahrerin. Der Unfall geschah am Donnerstagvormittag in der Erzgebirgsgemeinde. Glücklicherweise zog sich die Frau nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.