MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 50-Jährige prallt in Neukirchen gegen Baum

Eine Frau kollidierte mit ihrem Pkw mit einem Baum.
Eine Frau kollidierte mit ihrem Pkw mit einem Baum. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Eine Frau kollidierte mit ihrem Pkw mit einem Baum.
Eine Frau kollidierte mit ihrem Pkw mit einem Baum. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Chemnitz Umland
50-Jährige prallt in Neukirchen gegen Baum
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden geht in die Tausende, dennoch hatte die Autofahrerin Glück im Unglück.

Eine 50-jährige Frau ist in Neukirchen auf der Südstraße unterwegs. Als sie nach rechts abbiegen will, kollidiert sie mit einem Baum. Dem Unfall vorangegangen waren laut Polizei plötzliche gesundheitliche Probleme der Autofahrerin. Der Unfall geschah am Donnerstagvormittag in der Erzgebirgsgemeinde. Glücklicherweise zog sich die Frau nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
1 min.
Unfall am Stauende: 20-Jährige verwickelt auf A 72 drei Fahrzeuge in einen Unfall
Drei Fahrzeuge waren am Montag in einen Unfall auf der A 72 verwickelt.
Weil sie ein im Stau stehendes Auto übersah, verursachte die junge Frau einen Schaden im fünfstelligen Bereich.
Julia Grunwald
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
19.12.2025
1 min.
Chemnitz: Von Fahrbahn abgekommen und mit parkenden Autos kollidiert
Weil sie in parkende Autos fuhr, wurde eine 62-Jährige verletzt.
Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme prallte eine Autofahrerin am Donnerstag in parkenden Pkw und wurde verletzt.
Luisa Ederle
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
11:00 Uhr
3 min.
Problemfall im Erzgebirge gelöst – Sanierte Halle hat nun sogar einen Namen
Endlich wieder Sportunterricht in der Elterleiner Turnhalle – auch für diese Erstklässler aus der benachbarten Grundschule.
Nachdem es mit der Sporthalle an der Grundschule in Elterlein über Jahre nur bergab gegangen ist, gibt es nun Grund zur Freude. Zuvor sorgten allerdings Vandalen noch einmal für Frust.
Kjell Riedel
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
Mehr Artikel