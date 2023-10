65-Jähriger in Chemnitz bestohlen – Täter griff beim Einkauf zu

Der Kunde hatte seinen Rucksack samt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. Dem Täter genügten wenige Augenblicke der Unaufmerksamkeit.

Bargeld, Ausweise und eine Geldkarte sind einem 65-Jährigen am Montag in Chemnitz gestohlen worden. Laut Polizei hatte der Mann in einem Supermarkt an der Limbach Straße eingekauft und währenddessen seinen Rucksack samt Geldbörse in seinen Einkaufswagen gestellt. Einen Augenblick der Unachtsamkeit hat ein bislang unbekannter Täter genutzt und...