650 Jahre Kändler: Was macht den Ort für eine Zugezogene und einen Ur-Kändlerer so lebenswert?

Der eine lebt seit 80 Jahren in Kändler, die andere seit sechs. Wegziehen kommt für beide nicht infrage. Im Gespräch mit der „Freien Presse“ erklären sie, warum und wie sie das Jubiläum verbringen.

Fragt man Lothar Friedrich, seit wann er in Kändler lebt, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Seit dem 24. Dezember 1944, um 19 Uhr – meinem Geburtstag“, sagt Friedrich. Sein gesamtes Leben hat der 80-Jährige in dem Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil verbracht. Diana Günther hingegen hat es im Sommer 2019 nach Kändler... Fragt man Lothar Friedrich, seit wann er in Kändler lebt, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Seit dem 24. Dezember 1944, um 19 Uhr – meinem Geburtstag“, sagt Friedrich. Sein gesamtes Leben hat der 80-Jährige in dem Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil verbracht. Diana Günther hingegen hat es im Sommer 2019 nach Kändler...