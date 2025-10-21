73-Jährige schwer verletzt: Dacia prallt in Klaffenbach gegen BMW

Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Der Schaden ist hoch.

Die 73-jährige Fahrerin eines Dacia ist bei einem Unfall in Klaffenbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei informiert, war sie am Montagabend auf der Adorfer Straße in Richtung Adorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Kircheck kollidierte der Dacia frontal mit einem entgegenkommenden, verkehrsbedingt haltenden BMW (Fahrer: 48). Die...