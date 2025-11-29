Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  800 Kilometer per Boot durch den Regenwald: Warum ein Paar aus Limbach-Oberfrohna dafür seinen Jahresurlaub sparte

Mit einem schmalen Einbaum waren Heidi und Jens Hering eine Woche auf dem Sangha-Fluss im Kongo-Regenwald unterwegs.
Mit einem schmalen Einbaum waren Heidi und Jens Hering eine Woche auf dem Sangha-Fluss im Kongo-Regenwald unterwegs. Bild: Jens Hering
Das Boot war für die Herings nicht nur ein Transportmitteln, sondern auch Forschungsstation und Küche.
Das Boot war für die Herings nicht nur ein Transportmitteln, sondern auch Forschungsstation und Küche. Bild: Jens Hering
Jens Hering zeigt seine ersten Probensammlungen einheimischen Kindern. Die Proben beschäftigen inzwischen internationale Forscher.
Jens Hering zeigt seine ersten Probensammlungen einheimischen Kindern. Die Proben beschäftigen inzwischen internationale Forscher. Bild: Jens Hering
Chemnitz Umland
800 Kilometer per Boot durch den Regenwald: Warum ein Paar aus Limbach-Oberfrohna dafür seinen Jahresurlaub sparte
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben Tage lang ließen sich Jens Hering und seine Frau Heidi in einem schmalen Boot auf dem Sangha-Fluss durch den Kongo-Regenwald treiben. Damit leisteten sie Pionierarbeit für die Wissenschaft.

Bevor Jens Hering seinen Jahresurlaub antrat, musste das Boot fertig sein. Gebaut hat es ein Bootsbauer in der Republik Kongo. Nur für den Limbach-Oberfrohnaer, seine Ehefrau und einen befreundeten Ornithologen. Das Wichtigste war ein Dach, das die drei vor der Sonneneinstrahlung schützte. Sieben Tage lang sollte das Boot ihre Heimat sein. Es...
