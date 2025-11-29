800 Kilometer per Boot durch den Regenwald: Warum ein Paar aus Limbach-Oberfrohna dafür seinen Jahresurlaub sparte

Sieben Tage lang ließen sich Jens Hering und seine Frau Heidi in einem schmalen Boot auf dem Sangha-Fluss durch den Kongo-Regenwald treiben. Damit leisteten sie Pionierarbeit für die Wissenschaft.

Bevor Jens Hering seinen Jahresurlaub antrat, musste das Boot fertig sein. Gebaut hat es ein Bootsbauer in der Republik Kongo. Nur für den Limbach-Oberfrohnaer, seine Ehefrau und einen befreundeten Ornithologen. Das Wichtigste war ein Dach, das die drei vor der Sonneneinstrahlung schützte. Sieben Tage lang sollte das Boot ihre Heimat sein. Es...