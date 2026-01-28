MENÜ
Jens Hering (li.) ist beim Neujahrsempfang von Bürgermeister Matthias Lehmann als „Botschafter für Afrika" vorgestellt worden.
Jens Hering (li.) ist beim Neujahrsempfang von Bürgermeister Matthias Lehmann als „Botschafter für Afrika“ vorgestellt worden. Bild: Jan Leißner
Ein Teil der künftigen Roland-Statue aus Eichenholz hat Matthias Lehmann spontan seinen Gästen vorgeführt.
Ein Teil der künftigen Roland-Statue aus Eichenholz hat Matthias Lehmann spontan seinen Gästen vorgeführt. Bild: Jan Leißner
Porträtzeichner Ulrich Forchner (li.) zeichnete auch den Lunzenauer Bürgermeister Ronny Hofmann.
Porträtzeichner Ulrich Forchner (li.) zeichnete auch den Lunzenauer Bürgermeister Ronny Hofmann. Bild: Jan Leißner
Rochlitz
Lunzenauer Satirekommune bekommt einen Roland und einen Botschafter in Afrika
Redakteur
Von Jan Leißner
Der Neujahrsempfang von Groß-Mützenau verwandelte sich in ein humorvolles Spektakel, in dem der Ornithologe Jens Hering und eine neue Statue eine Rolle spielen.

Vieles von dem, was in der Satirekommune Groß-Mützenau erdacht, erklärt und aufgeführt wird, ist schräg, teils skurril und vor allem von Humor geprägt. Und so klingt die Ernennung des Ornithologen Jens Hering zum Botschafter für Afrika beim Neujahrsempfang des selbst ernannten Bürgermeisters Matthias Lehmann nicht ganz ernst gemeint. Aber...
