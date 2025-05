8000 Dachziegel und ein verschwunden geglaubtes Kunstwerk: Sanierung des Limbacher Esche-Museums überrascht

Ein Jahr dauerten die Bauarbeiten an dem Gebäude von 1880. Die Sanierung stellte Handwerker und Museumsmitarbeiter vor Herausforderungen, bescherte ihnen aber auch eine besondere Überraschung.

8000 Dachziegel, 2000 Quadratmeter Gerüstfläche und die Sanierung von 74 Fenstern waren notwendig, um das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Rund ein Jahr dauerten die Bauarbeiten an dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1880. Neben einer neu gestrichenen Fassade und einem sanierten Schornstein war es vor...