86-Jährige legt in Chemnitz auf: DJ Vika feiert das Ende der Europawoche im Garagenhof

Zur Musik kam die mehrfache Mutter und Großmutter, weil sie sich im Ruhestand langweilte. Heute ist sie in Polen ein Star. Ein paar Tipps für‘s Älterwerden hat sie auch.

Pink sind ihre Nägel und ihr Lippenstift. Die Gläser ihrer Sonnenbrille haben die Form von Herzen. Sie ist der Star der Nächte in ihrer Heimatstadt Warschau. Auch in Chemnitz begeisterte sie am Samstag ihr Publikum, als sie zum Abschluss der Europawoche im Garagenhof an der Turnstraße auflegt.