A 4 bei Chemnitz: Nachtbaustellen schränken Fahrbahnen ein

Autofahrer auf der A 4 müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen in der Nähe von Chemnitz einstellen.

Autofahrer haben es derzeit noch etwas schwerer von A nach B zu kommen. In Chemnitz nimmt die Dichte der Baustellen wieder deutlich zu. Wenn die Leute im Urlaub sind und weniger zur Arbeit pendeln müssen, halten sich auch Staus auf den Umleitungen in Grenzen, so die Herangehensweise. Aber nicht nur innerorts wird gebaut. Die Autobahn GmbH meldet...