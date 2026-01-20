MENÜ
  • A-72-Auffahrt Chemnitz-Süd am Mittwoch gesperrt

Von Chemnitz in Richtung Leipzig auf die A72 aufzufahren ist am Mittwoch nur mit Umweg möglich.
Von Chemnitz in Richtung Leipzig auf die A72 aufzufahren ist am Mittwoch nur mit Umweg möglich.
Chemnitz
A-72-Auffahrt Chemnitz-Süd am Mittwoch gesperrt
Redakteur
Von Erik Anke
Autofahrer aufgepasst: Mittwoch wird die Auffahrt Chemnitz-Süd zur A72 Richtung Leipzig gesperrt. Warum das nötig ist, erklärt die Autobahn GmbH.

Eine der Auffahrten auf die Autobahn 72 an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd wird am Mittwoch gesperrt. Von 8.30 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend ist für Autos kein Durchkommen, wenn sie von Chemnitz aus in Fahrtrichtung Leipzig auf die Autobahn auffahren wollen. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit, in deren Verantwortung seit 2021 die...
