A-72-Parkplatz Mühlau: Polizei stellt bei drei Männern etwa 500 Gramm Cannabis sicher

Eigenbedarf Fehlanzeige: Auf dem Autobahnparkplatz „Mühlbachtal“ haben Polizisten bei drei Männern Drogen gefunden.
Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz „Am Mühlbachtal Süd“ in Ortslage Mühlau haben Polizisten am Mittwochnachmittag bei drei Männern im Alter von 22, 26 und 43 Jahren über 500 Gramm Cannabis sichergestellt. Die Tatverdächtigen mit libyschen und tunesischen Pässen müssen sich laut Polizeisprecherin Sara Mourao wegen unerlaubten Handels mit Cannabis verantworten. Die Gesetzeslage ist eindeutig. Wer älter als 18 Jahre ist, darf seit April 2024 unterwegs bis zu 25 Gramm Cannabis dabeihaben. Das Trio wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Das durften die Männer nach ersten polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dann wieder verlassen. (kru)