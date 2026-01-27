A4: Auffahrt bei Chemnitz kurzfristig gesperrt

Der Grund sind Bodenuntersuchungen. Welcher Anschluss konkret betroffen ist und wie umgeleitet wird.

Die Bundesautobahn-Gesellschaft kündigt kurzfristig für Dienstag, den 27. Januar, die sechsstündige Sperrung einer Auffahrt zur A 4 an. Betroffen ist die Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Fahrtrichtung Erfurt/Aachen. Der Zeitraum: von 9 bis 15 Uhr. Grund dafür seien Bodenuntersuchungen, heißt es. Als Umleitung wird die Auffahrt...