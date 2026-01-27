MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • A4: Auffahrt bei Chemnitz kurzfristig gesperrt

Die Autobahn A 4 nach der Auffahrt Chemnitz-Glösa Richtung Erfurt.
Die Autobahn A 4 nach der Auffahrt Chemnitz-Glösa Richtung Erfurt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Autobahn A 4 nach der Auffahrt Chemnitz-Glösa Richtung Erfurt.
Die Autobahn A 4 nach der Auffahrt Chemnitz-Glösa Richtung Erfurt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
A4: Auffahrt bei Chemnitz kurzfristig gesperrt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Grund sind Bodenuntersuchungen. Welcher Anschluss konkret betroffen ist und wie umgeleitet wird.

Die Bundesautobahn-Gesellschaft kündigt kurzfristig für Dienstag, den 27. Januar, die sechsstündige Sperrung einer Auffahrt zur A 4 an. Betroffen ist die Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Fahrtrichtung Erfurt/Aachen. Der Zeitraum: von 9 bis 15 Uhr. Grund dafür seien Bodenuntersuchungen, heißt es. Als Umleitung wird die Auffahrt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
1 min.
Chemnitz: Kulturhauptstadt-Marathon 2025 in Sachsen der Hit
Ein Läufer des Kulturhauptstadt-Marathons vor dem Karl-Marx-Monument.
Die Plattform Laufkalender Sachsen hat per Umfrage die besten Laufevents im Freistaat des vergangenen Jahres küren lassen.
Susanne Kiwitter
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
10.11.2025
1 min.
Bei der Auffahrt auf die A 4 bei Chemnitz: Fahranfängerin verliert Kontrolle über Auto
Eine junge Frau wollte von Chemnitz-Glösa Richtung Autobahn-Kreuz Chemnitz fahren und verunglückte bei der Auffahrt.
Der Unfall passierte in einer Rechtskurve, der Schaden ist hoch.
Susanne Kiwitter
16:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer zeigen sich flexibel
Die Klassiker des FCE haben bei der Landesmeisterschaft Gold in der Mannschaftswertung geholt.
Reichlich Edelmetall haben die Nachwuchsringer des FCE bei der Landesmeisterschaft in Plauen geholt. Nun liegt der Fokus auf den neuen und noch größeren Herausforderungen.
Anna Neef
20.01.2026
1 min.
A-72-Auffahrt Chemnitz-Süd am Mittwoch gesperrt
Von Chemnitz in Richtung Leipzig auf die A72 aufzufahren ist am Mittwoch nur mit Umweg möglich.
Autofahrer aufgepasst: Mittwoch wird die Auffahrt Chemnitz-Süd zur A72 Richtung Leipzig gesperrt. Warum das nötig ist, erklärt die Autobahn GmbH.
Erik Anke
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel