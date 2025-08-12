A4: Auffahrt Limbach-Oberfrohna länger gesperrt

Chemnitz Umland
Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle verzögern sich. Wann die Auffahrt wieder genutzt werden kann.
Autofahrer, die bei Limbach-Oberfrohna auf die A 4 auffahren wollen, müssen sich noch etwas länger gedulden. Seit Anfang August ist die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Aachen/Erfurt voll gesperrt. Grund dafür ist die Verbreiterung der Fahrbahn, teilt die Autobahn GmbH mit. Eine vorbereitende Maßnahme für eine im Jahr 2026 geplante...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.