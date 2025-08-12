A4: Auffahrt Limbach-Oberfrohna länger gesperrt

Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle verzögern sich. Wann die Auffahrt wieder genutzt werden kann.

Autofahrer, die bei Limbach-Oberfrohna auf die A 4 auffahren wollen, müssen sich noch etwas länger gedulden. Seit Anfang August ist die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Aachen/Erfurt voll gesperrt. Grund dafür ist die Verbreiterung der Fahrbahn, teilt die Autobahn GmbH mit. Eine vorbereitende Maßnahme für eine im Jahr 2026 geplante...