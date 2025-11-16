Ab in den Keller: Chemnitzer Hauseigentümer zeigen ihre Wärmepumpen

Bei einem bundesweiten Aktionstag beteiligten sich auch Hauseigentümer in Wittgensdorf. Sie teilten ihre Erfahrungen mit Wärmepumpen. Für die Besucher gab es Aha-Erlebnisse.

Beim Wort Keller kommen den Menschen die verschiedensten Assoziationen. Die einen gruselt es, andere denken an Gerümpel und wieder andere an die sprichwörtlichen Leichen in selbigem. Moderne Hausbesitzer denken beim Wort Keller aber an Technik und Heizung. Genau sie möchte der „Tag des offenen Heizungskellers“ erreichen. Das ist eine...