Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ab in den Keller: Chemnitzer Hauseigentümer zeigen ihre Wärmepumpen

Thomas Grimm (Mitte) hat seinen Keller geöffnet und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Sie steht vor dem Haus. Im Keller sind Pufferspeicher und Steuergerät.
Thomas Grimm (Mitte) hat seinen Keller geöffnet und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Sie steht vor dem Haus. Im Keller sind Pufferspeicher und Steuergerät. Bild: Toni Söll
Mika Eckhardt vom Klimabündnis informiert Besucher über die Funktionsweise einer Wärmepumpe.
Mika Eckhardt vom Klimabündnis informiert Besucher über die Funktionsweise einer Wärmepumpe. Bild: Toni Söll
Uwe Preiser möchte weg von der Gasheizung. Er dachte an eine Pelletheizung, ist jetzt aber von der Wärmepumpe überzeugt.
Uwe Preiser möchte weg von der Gasheizung. Er dachte an eine Pelletheizung, ist jetzt aber von der Wärmepumpe überzeugt. Bild: Toni Söll
Thomas Grimm (Mitte) hat seinen Keller geöffnet und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Sie steht vor dem Haus. Im Keller sind Pufferspeicher und Steuergerät.
Thomas Grimm (Mitte) hat seinen Keller geöffnet und berichtet von seinen Erfahrungen mit der Wärmepumpe. Sie steht vor dem Haus. Im Keller sind Pufferspeicher und Steuergerät. Bild: Toni Söll
Mika Eckhardt vom Klimabündnis informiert Besucher über die Funktionsweise einer Wärmepumpe.
Mika Eckhardt vom Klimabündnis informiert Besucher über die Funktionsweise einer Wärmepumpe. Bild: Toni Söll
Uwe Preiser möchte weg von der Gasheizung. Er dachte an eine Pelletheizung, ist jetzt aber von der Wärmepumpe überzeugt.
Uwe Preiser möchte weg von der Gasheizung. Er dachte an eine Pelletheizung, ist jetzt aber von der Wärmepumpe überzeugt. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Ab in den Keller: Chemnitzer Hauseigentümer zeigen ihre Wärmepumpen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem bundesweiten Aktionstag beteiligten sich auch Hauseigentümer in Wittgensdorf. Sie teilten ihre Erfahrungen mit Wärmepumpen. Für die Besucher gab es Aha-Erlebnisse.

Beim Wort Keller kommen den Menschen die verschiedensten Assoziationen. Die einen gruselt es, andere denken an Gerümpel und wieder andere an die sprichwörtlichen Leichen in selbigem. Moderne Hausbesitzer denken beim Wort Keller aber an Technik und Heizung. Genau sie möchte der „Tag des offenen Heizungskellers“ erreichen. Das ist eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:12 Uhr
2 min.
Ohne Ronaldo: Portugal feiert Gala und fährt zur WM
Eröffnete den Torreigen: Portugals Renato Veiga.
Nach dem Rückschlag in Irland vor drei Tagen kommen leichte Zweifel an Portugals WM-Qualifikation auf. Diese beseitigte die Mannschaft gegen Armenien eindrucksvoll. Und das ohne ihren Superstar.
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
13.11.2025
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
17:18 Uhr
6 min.
WM-Showdown für Nagelsmann mehr Reiz als Playoff-Angst
Julian Nagelsmann spricht bei der Pressekonferenz vor dem Slowakei-Spiel.
Vor der Revanche gegen die Slowakei ist jede Ablenkung Gift für Julian Nagelsmann. Der Fokus muss klar sein, die Konzentration hoch. Ein Schicksal von Rudi Völler will der Bundestrainer vermeiden.
Arne Richter, Patrick Reichardt und Jens Marx, dpa
07.11.2025
5 min.
Gas, Holz, Sonne oder Strom: Wie Chemnitz in Zukunft heizt
Energie-Experte Stephan Schwarzbold an der Barbarossastraße auf dem Kaßberg, wo gerade Fernwärmeleitungen verlegt werden.
Die meisten Wohnungen in der Stadt werden aktuell vor allem mit Erdgasthermen beheizt. Doch durch das Gebäude-Energie-Gesetz wird sich das ändern. Welche Alternativen gibt es?
Christian Mathea
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
Mehr Artikel