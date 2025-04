Abgeseilt und besprüht: Chemnitzer Polizei ermittelt nach riskanter Graffiti-Aktion

Ein weiterer Graffiti-Fall beschäftigt die Polizei in Chemnitz. Unbekannte Personen seilten sich von einem Wohnblock ab und sprühten großflächig.

Sprayer haben in der Nacht zum Sonntag unerkannt ihre Spuren an einem elfgeschossigen Gebäude in der Alfred-Neubert-Straße in Chemnitz hinterlassen. Eine Anwohnerin hatte die Polizei informiert, nachdem sie Personen auf dem Dach des Wohnblocks bemerkt hatte. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten über eine Dachluke Zutritt und seilten...