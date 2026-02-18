Abschlussprüfungen: So erfolgreich liefen sie an Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien zuletzt

Für die einen sind es noch Jahre hin, für die anderen wird es schon in wenigen Wochen ernst. Zuletzt gab es fast überall Ergebnisse, die sich sehen lassen konnten.

An den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien liegen Anfang und Ende selten so dicht beisammen wie in diesen Wochen. Während die Eltern von Viertklässlern ihre Kinder an einer der weiterführenden Schulen anmelden müssen, bereiten sich dort die Schülerinnen und Schüler der oberen Klassenstufen auf ihre bevorstehenden Abschlussprüfungen vor. An den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien liegen Anfang und Ende selten so dicht beisammen wie in diesen Wochen. Während die Eltern von Viertklässlern ihre Kinder an einer der weiterführenden Schulen anmelden müssen, bereiten sich dort die Schülerinnen und Schüler der oberen Klassenstufen auf ihre bevorstehenden Abschlussprüfungen vor.