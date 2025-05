Acht neue Windräder in Chemnitz geplant: Wann werden sie gebaut?

Bisher produzieren neun Windkraftanlagen Strom in Chemnitz, sieben auf dem Galgenberg, zwei in Wittgensdorf. Falls sie genehmigt werden, kommen in den nächsten drei bis vier Jahren weitere Anlagen dazu. Fünf davon an neuen Standorten.

Deutschlandweit liegt der Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bei 59,4 Prozent, das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024 hervor. Vor allem die Windkraft (31,5 Prozent) mit großen Windparks in Flächenländern und in der Nordsee hat daran einen großen Anteil. Deutschlandweit liegt der Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bei 59,4 Prozent, das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024 hervor. Vor allem die Windkraft (31,5 Prozent) mit großen Windparks in Flächenländern und in der Nordsee hat daran einen großen Anteil.