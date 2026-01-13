Achtung, Baum fällt! Gesperrte Wege im Chemnitzer Zeisigwald

Teile des Zeisigwalds werden durchforstet. Dadurch kommt es bis April zur Sperrung von Wanderwegen. Diese Gebiete sind betroffen.

Im Chemnitzer Zeisigwald kommt es ab Mitte Januar bis voraussichtlich April zu zeitweisen Sperrungen von Wanderwegen. Das teilte eine Sprecherin des Staatsbetriebs Sachsenforst mit. Betroffen sind zwei Bereiche. Einmal zwischen der Bundesstraße 173 Ortsausgang Chemnitz bis zum Naturbad Niederwiesa. Und zweitens zwischen Weißem Weg und Grenzweg.