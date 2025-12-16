MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Adelsbergturm: Was der neue Eigentümer geschafft und noch vor hat

Sascha Winkler vor dem Eingang zum Haupthaus am Adelsberturm.
Sascha Winkler vor dem Eingang zum Haupthaus am Adelsberturm. Bild: Steffi Hofmann
Das alte Jägerzimmer, das zugemüllt war, leuchtet jetzt als grünes Naturzimmer zum Ausspannen.
Das alte Jägerzimmer, das zugemüllt war, leuchtet jetzt als grünes Naturzimmer zum Ausspannen. Bild: Steffi Hofmann
Der Saal wurde wie die anderen Räume von Unrat befreit und kann jetzt wieder genutzt werden.
Der Saal wurde wie die anderen Räume von Unrat befreit und kann jetzt wieder genutzt werden. Bild: Steffi Hofmann
Sascha Winkler vor dem Eingang zum Haupthaus am Adelsberturm.
Sascha Winkler vor dem Eingang zum Haupthaus am Adelsberturm. Bild: Steffi Hofmann
Das alte Jägerzimmer, das zugemüllt war, leuchtet jetzt als grünes Naturzimmer zum Ausspannen.
Das alte Jägerzimmer, das zugemüllt war, leuchtet jetzt als grünes Naturzimmer zum Ausspannen. Bild: Steffi Hofmann
Der Saal wurde wie die anderen Räume von Unrat befreit und kann jetzt wieder genutzt werden.
Der Saal wurde wie die anderen Räume von Unrat befreit und kann jetzt wieder genutzt werden. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Adelsbergturm: Was der neue Eigentümer geschafft und noch vor hat
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Sascha Winkler im Frühjahr die Schlüssel bekam, kam mit ihnen der Schock: Die traditionsreiche Immobilie war komplett zugemüllt. Wie es heute aussieht und was dem neuen Eigentümer noch vorschwebt.

Dass das Areal um den Adelsbergturm und das Lokal heute nutzbar sind, war im Frühjahr nicht klar. „Als ich hier rein bin und das Chaos gesehen habe, hätte ich am liebsten alles zurückgegeben“, erinnert sich Sascha Winkler. Doch der neue Eigentümer hat die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt. „Es ist ein 24/7-Job“, sagt der 38-Jährige.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:17 Uhr
4 min.
„Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen.
„Mein Du“ heißt die aktuelle Inszenierung, die gegenwärtig auf der Studiobühne des Annaberger Theaters zu sehen ist. Ein Stoff, der für Diskussionen sorgt.
Antje Flath
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:12 Uhr
2 min.
Stefan Engel neuer SPD-Landesgeschäftsführer
Der 33-jährige Stefan Engel folgt auf Jens Wittig, der den Posten nach elf Jahren abgibt. (Symbolbild)
Der Dresdner Stefan Engel bringt Erfahrung aus der Kommunalpolitik mit und hat künftig einen neuen Posten bei der SPD. Sein Vorgänger wechselt zur Landtagsfraktion der Sozialdemokraten.
17.09.2025
3 min.
Jahnsdorfer eröffnet auf dem Chemnitzer Kaßberg ein Café: „Ich dachte: Jetzt oder nie“
Julian Winkler in seinem Café. Die Einrichtung stammt weitgehend von den Vorbesitzern.
Julian Winkler übernimmt ein Lokal, in dem bis Anfang 2024 schon einmal ein Café existierte. Er kommt aus der Lebensmittelbranche, hat nun aber den festen Job gegen die Selbstständigkeit getauscht.
Benjamin Lummer
23.10.2025
1 min.
Rolle rückwärts: Neuer Biergarten am Chemnitztalradweg öffnete nur zu Testzwecken
Radfahrer und Spaziergänger statteten dem „Färbergarten“ am vergangenen Wochenende einen Besuch ab.
In Wittgensdorf fanden Radfahrer eine neue Raststätte samt Spielplatz. Die wird allerdings vorerst nicht wieder öffnen.
Benjamin Lummer
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
Mehr Artikel