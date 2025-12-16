Adelsbergturm: Was der neue Eigentümer geschafft und noch vor hat

Als Sascha Winkler im Frühjahr die Schlüssel bekam, kam mit ihnen der Schock: Die traditionsreiche Immobilie war komplett zugemüllt. Wie es heute aussieht und was dem neuen Eigentümer noch vorschwebt.

Dass das Areal um den Adelsbergturm und das Lokal heute nutzbar sind, war im Frühjahr nicht klar. „Als ich hier rein bin und das Chaos gesehen habe, hätte ich am liebsten alles zurückgegeben", erinnert sich Sascha Winkler. Doch der neue Eigentümer hat die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt. „Es ist ein 24/7-Job", sagt der 38-Jährige.