Adorfer Regenschirme bekommen eigene Ausstellung in Chemnitz

Mit dem Buch „Endkontrolle“ arbeitete die Künstlerin Lysann Németh fünf Jahre lang die Geschichte der Adorfer Schirmfabrik auf. Eine Ausstellung zeigt nun weitere Details aus der jahrelangen Recherche.

40 Millionen Regenschirme produzierte der VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt bis 1991 in Adorf. Im In- und Ausland schützten die Schirme ihre Besitzer bei Wind und Wetter. Die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh hat die Erinnerungen an die Adorfer Schirmproduktion in ihrem Buch „Endkontrolle“ wieder zum Leben erweckt. Nun sind Teile ihrer... 40 Millionen Regenschirme produzierte der VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt bis 1991 in Adorf. Im In- und Ausland schützten die Schirme ihre Besitzer bei Wind und Wetter. Die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh hat die Erinnerungen an die Adorfer Schirmproduktion in ihrem Buch „Endkontrolle“ wieder zum Leben erweckt. Nun sind Teile ihrer...