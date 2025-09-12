Chemnitz: Lob der Arbeit unterm Regenschirm

Die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh setzt den Beschäftigten der einst einzigen Regenschirmfabrik der DDR in einer Ausstellung im Weltecho ein einfühlsames Denkmal.

Es ist eine ganz besondere Ausstellung in der Galerie Oscar des Weltecho: In unzähligen Bleistiftzeichnungen, mit unzähligen Strichen, in zahllosen Motiven, in einer raumfüllenden Installation setzt die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh den Arbeiterinnen des einstigen VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt, der einzigen ihrer Art in der DDR, ein...