Ärger um Ausbau des Chemnitzer Südrings: Baubürgermeister macht Druck

Offenbar wächst auch im Rathaus der Ärger über das seit vielen Jahren laufende Verfahren zur Planfeststellung. Und die Sorge vor einem bösen Erwachen.

Chemnitz will angesichts neuer Sorgen um die Verlängerung des Südrings in Richtung Ebersdorf auf einen zügigen Abschluss der Planung drängen. „Da werden wir jetzt unbedingt einen neuen Anlauf machen müssen, um dort mal weiterzukommen", sagte Baubürgermeister Thomas Kütter im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität.