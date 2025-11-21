Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ärger um Ausbau des Chemnitzer Südrings: Baubürgermeister macht Druck

Hinter diesen Betonelementen an der Augustusburger Straße soll eines Tages der Südring weitergehen.
Hinter diesen Betonelementen an der Augustusburger Straße soll eines Tages der Südring weitergehen. Bild: Seidel/A.
Hinter diesen Betonelementen an der Augustusburger Straße soll eines Tages der Südring weitergehen.
Hinter diesen Betonelementen an der Augustusburger Straße soll eines Tages der Südring weitergehen. Bild: Seidel/A.
Chemnitz
Ärger um Ausbau des Chemnitzer Südrings: Baubürgermeister macht Druck
Offenbar wächst auch im Rathaus der Ärger über das seit vielen Jahren laufende Verfahren zur Planfeststellung. Und die Sorge vor einem bösen Erwachen.

Chemnitz will angesichts neuer Sorgen um die Verlängerung des Südrings in Richtung Ebersdorf auf einen zügigen Abschluss der Planung drängen. „Da werden wir jetzt unbedingt einen neuen Anlauf machen müssen, um dort mal weiterzukommen“, sagte Baubürgermeister Thomas Kütter im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität.
