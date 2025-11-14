Akku löst Brand in Chemnitzer Eigenheim aus

Im Keller eines Einfamilienhauses brannte es am Freitagvormittag. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmittag in einer Einfamilienhaussiedlung nahe des Küchwalds zum Einsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei brannte es im Keller eines Eigenheims in der Straße Glücksberg. Das Feuer zerstörte eine Werkbank. Die Feuerwehr konnte aber eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Hausbewohner blieben...