Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller

Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.

Das Klimabündnis Chemnitz, zu dem sich unter anderem die lokalen Ableger Fridays for Future, Parents for Future und Greenpeace zusammengeschlossen haben, plant für diesen Samstag eine besondere Aktion. „Tag des offenen Heizungskellers" nennt sich diese. In Chemnitz, Dresden und vielen anderen Städten in ganz Deutschland öffnen an diesem...