Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller

Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle. Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle. Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Chemnitz
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.

Das Klimabündnis Chemnitz, zu dem sich unter anderem die lokalen Ableger Fridays for Future, Parents for Future und Greenpeace zusammengeschlossen haben, plant für diesen Samstag eine besondere Aktion. „Tag des offenen Heizungskellers“ nennt sich diese. In Chemnitz, Dresden und vielen anderen Städten in ganz Deutschland öffnen an diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Eine neue Rolle beschwert Louis Brune mehr Zeit am Puck
Louis Brune stürmt bei den Eispiraten Crimmitschau neben Denis Shevyrin und Vincent Saponari. Er ist zudem Pate des Kids-Club.
Auf den Eishockey-Zweitligisten warten Weißwasser und Kassel als Gegner. Trainer Jussi Tuores über den 25-jährigen Stürmer: „Wir werden in den nächsten Wochen viele gute Momente von ihm sehen.“ Auf und neben dem Eis. Warum?
Holger Frenzel
27.10.2025
3 min.
„Stadtbild“-Debatte: Hunderte in Chemnitz auf der Straße
Auch in Chemnitz haben Menschen gegen die umstrittene Äußerung von Friedrich Merz demonstriert.
Am Montagabend haben unter dem Motto „Wir haben 99 Probleme, aber das Stadtbild ist keines davon!“ verschiedene Parteien und Organisationen zu einer Demo aufgerufen. Der Protestzug führte an den Büros von CDU und AfD vorbei.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
24.10.2025
3 min.
Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Chemnitz: „Lasst den Cringe zu“
Luisa Neubauer (Mitte) hat im Stadthallenpark einen Eschen-Ahorn eingepflanzt.
Die 29-Jährige ist eine der Preisträger bei der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz der Carlowitz-Gesellschaft. Bevor es offiziell wurde, traf sie auf viele junge Umweltaktive aus der Region und pflanzte einen Baum.
Denise Märkisch
Mehr Artikel